Названы женские имена, которые могут притягивать богатство

Москва, 13 июля. Эзотерики составили топ-3 лучших имен для женщин, способных сделать свою обладательницу успешной.

По мнению эзотериков, всего столь сильных имен три. Именно они могут принести дамам удачу и денежное довольствие.

Анны, подчеркивает портал МТВ, сильные и независимые личности с мощным интеллектом. Они не только могут держать себя в руках, достигая успехов, но и являются прекрасными женами, увлеченными своим супругом.

Имя Ника переводится как «победа». Нежные и женственные дамы с этим именем вырастают волевыми и справедливыми. Благодаря хорошо развитой интуиции, Ники способны устроить свое будущее. Как правило, у женщины с таким именем счастливая судьба, считают эзотерики.

Милана может быть одновременно эмоциональной и крайне рассудительной. Бьющая через край жизненная энергия помогает этим женщинам достигать своей цели. Милана легко поднимается по карьерной лестнице благодаря умению быстро заводить полезные знакомства.

Портал Agryz-rt добавляет, что есть список женских имен, которые наоборот не стоит давать своим детям, поскольку они «несут в себе негативную энергетику и тяжелую судьбу». В стоп-лист попали Вера, Александра, Инна, Надежда, Эльвира, Людмила и Тамара.

Ранее именологи заявили, что есть мужские имена, под которыми рождаются идеальные мужья. Если мужчина носит имя Андрей, Артем, Вадим, Даниил, Юрий, то женщине повезло — ее супруга, как считают специалисты, можно назвать идеальным. К примеру, Юрии считаются однолюбами. Они очень долго и тщательно выбирают себе спутницу, с которой хотят прожить всю жизнь. Даже когда между супругами уходит страсть, их объединяют взаимное уважение и преданность.