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Названы женские имена, которые могут притягивать богатство
Общество
Названы женские имена, которые могут притягивать богатство
pixabay.com

Москва, 13 июля. Эзотерики составили топ-3 лучших имен для женщин, способных сделать свою обладательницу успешной.

По мнению эзотериков, всего столь сильных имен три. Именно они могут принести дамам удачу и денежное довольствие.

Анны, подчеркивает портал МТВ, сильные и независимые личности с мощным интеллектом. Они не только могут держать себя в руках, достигая успехов, но и являются прекрасными женами, увлеченными своим супругом.

Имя Ника переводится как «победа». Нежные и женственные дамы с этим именем вырастают волевыми и справедливыми. Благодаря хорошо развитой интуиции, Ники способны устроить свое будущее. Как правило, у женщины с таким именем счастливая судьба, считают эзотерики.

Милана может быть одновременно эмоциональной и крайне рассудительной. Бьющая через край жизненная энергия помогает этим женщинам достигать своей цели. Милана легко поднимается по карьерной лестнице благодаря умению быстро заводить полезные знакомства.

Портал Agryz-rt добавляет, что есть список женских имен, которые наоборот не стоит давать своим детям, поскольку они «несут в себе негативную энергетику и тяжелую судьбу». В стоп-лист попали Вера, Александра, Инна, Надежда, Эльвира, Людмила и Тамара.

Ранее именологи заявили, что есть мужские имена, под которыми рождаются идеальные мужья. Если мужчина носит имя Андрей, Артем, Вадим, Даниил, Юрий, то женщине повезло ее супруга, как считают специалисты, можно назвать идеальным. К примеру, Юрии считаются однолюбами. Они очень долго и тщательно выбирают себе спутницу, с которой хотят прожить всю жизнь. Даже когда между супругами уходит страсть, их объединяют взаимное уважение и преданность.

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женщины имя эзотерика
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