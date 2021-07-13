Употребление арбуза может навредить людям с мочекаменной болезнью

Москва, 13 июля. Плод арбуза обладает множеством полезных свойств, благоприятно влияющих на здоровье человека. Однако в некоторых случаях стоит отказаться от сладкой ягоды.

Прежде всего употребление арбуза противопоказано людям с мочекаменной болезнью. Также ограничить себя рекомендуется при наличии колита, диареи, атеросклероза и аденомы предстательной железы. Об этом сообщила диетолог Светлана Кругликова в беседе с «МИР-24«.

Однако ягода также способна улучшить состояние артерий и снизить кровяное давление. Содержащийся в ней ликопин повышает тонус сосудов и капилляров.

Ранее любимая россиянами ягода оказалась средством для продления молодости. Употребление черешни предотвращает раннее появление первых признаков старения — морщин.