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Повседневные продукты питания могут подорожать в России к осени

  /   Обновлено: 13 июля 2021 05:56
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Экономика
Повседневные продукты питания могут подорожать в России к осени
pixabay.com

Москва, 13 июля. Осенью в российских магазинах могут вырасти цены на продукты из списка незаменимых. В последний входят крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.

Соответствующий прогноз озвучил председатель Союза потребителей Петр Шелищ. Он отметил, что осенью россиян может ждать подорожание многих продуктов питания.

«Единственное главное ограничение цен сегодня спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу», цитирует его «Вечерняя Москва».

Сейчас наблюдается небольшое подорожание сезонных продуктов, однако в скором времени они начнут дешеветь. Такая тенденция будет не долгосрочной, поскольку в любом случае такие продукты будут расти в цене, считает Шелищ.

Экономист Артем Голубев ранее оценил влияние падения экспортной стоимости подсолнечного масла на стоимость этого продукта в магазинах. Он считает, что снижение оптовых цен не отразится на средних розничных ценах.

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