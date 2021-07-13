Повседневные продукты питания могут подорожать в России к осени

Москва, 13 июля. Осенью в российских магазинах могут вырасти цены на продукты из списка незаменимых. В последний входят крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.

Соответствующий прогноз озвучил председатель Союза потребителей Петр Шелищ. Он отметил, что осенью россиян может ждать подорожание многих продуктов питания.

«Единственное главное ограничение цен сегодня — спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу», — цитирует его «Вечерняя Москва».

Сейчас наблюдается небольшое подорожание сезонных продуктов, однако в скором времени они начнут дешеветь. Такая тенденция будет не долгосрочной, поскольку в любом случае такие продукты будут расти в цене, считает Шелищ.

Экономист Артем Голубев ранее оценил влияние падения экспортной стоимости подсолнечного масла на стоимость этого продукта в магазинах. Он считает, что снижение оптовых цен не отразится на средних розничных ценах.