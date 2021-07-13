«Превращается в Аршавина»: экс-жена Мамаева готова делить имущество с футболистом

Москва, 13 июля. Скандал, связанный с разводом Павла и Аланы Мамаевых, разгорелся с новой силой: экс-супруги продолжают делить деньги и имущество.

После развода любящий отец резко изменил свое отношение к детям, сообщила своим фолловерам в Instagram Алана. По ее словам, не так давно футболист, будучи пьяным, «позвонил дочери и наговорил гадостей про маму». Теперь девочка не хочет больше общаться с отцом.

Pr Scr instagram.com / @alana_mamaeva

«Превращается в Аршавина, хотя нет, становится даже хуже», — написала Мамаева во время общения с поклонниками в сторис соцсети.

Алана также сообщила, что Мамаев пытается сократить алименты, ссылаясь на то, что его дети «столько не едят».

Pr Scr instagram.com / @alana_mamaeva

Мамаев женился на Алане Хубецовой (девичья фамилия модели) в 2013 году. В браке у них появилась дочь Алиса. До этого звезда была замужем за трехкратным чемпионом мира по боксу Александром Липовым и подарила ему сына.

Семейная жизнь Мамаевых часто сопровождалась скандалами: футболисту сходили с рук частые походы по ресторанам, пьяные выходки и измены. Алана также ждала Мамаева из тюрьмы, куда он попал после драки в одном из московских кафе вместе со своим другом Александром Кокориным.

В апреле 2021 года пара расторгла брак. Причиной тому послужила скандальная история измены Мамаева с испанской моделью Ирен Гарсией.