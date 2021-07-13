Прокуратура проводит проверку после взрыва в жилом доме в Приморье

Фокино, 13 июля. Взрыв в многоквартирном доме в городе Фокино стал причиной травмирования одного человека. Об этом говорится на официальном сайте прокуратуры Приморского края.

Причины инцидента пока не известны, правоохранительные органы занимаются их выяснением. На место аварии выезжал прокурор Фокино Алексей Кормилицын. Ведомство следит за ходом и итогами расследования.

«Установлено, что в ночное время 13 июля 2021 года в многоквартирном жилом доме по улице Белашева, 16, в ЗАТО Фокино произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек», — говорится в сообщении.

Житель Санкт-Петербурга ранее погиб в пожаре в однокомнатной квартире. Балкон и комната полностью выгорели, правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.