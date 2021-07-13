Переметнувшаяся от Запада к Китаю Украина вызвала удивление политологов

Пекин, 13 июля. Жители Китая усомнились в «IQ украинского правительства» после того, как Киев переметнулся от европейских партнеров к пекинским.

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что мировые политологи были удивлены новостью о подписании соглашения о сотрудничестве в области инфраструктуры между Китаем и Украиной. Буквально за несколько дней до этого Киев вызвал бурную радость в Китае, отказавшись от поддержки совместного заявления европейских стран, призывающих ООН провести независимое расследование так называемых нарушений прав человека в Синьцзяне.

Издание напомнило читателям, что после 2014 года «внешняя политика Украины считается прозападной». Однако отказаться от экономического сотрудничества с Китаем Киев не может: Пекин является крупнейшим торговым партнером Украины. Новое соглашение между странами вызвало удивление после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявлял о своем стремлении укрепить украино-американское партнерство в сфере безопасности.

«IQ нынешнего украинского правительства вызывает беспокойство», — комментирует один из читателей новость.

Некоторые читатели интересуются, можно ли считать, что Киев и Пекин наконец-то достигли договоренностей по поводу завода «Мотор Сич».

«Мы хотим их двигатели, а они выкопали для нас яму и всех наших сотрудников отправили обратно в Китай. Мы не можем разбогатеть на Украине. Однако и Украина тоже должна думать — ее дочери не должны иметь плохую репутацию в Европе, а ее сыновья не должны становиться пушечным мясом украинских политиков», — приводит перевод одного из комментариев «ИноСМИ».

Некоторые из комментаторов сомневаются, что у Киева есть деньги, чтобы оплатить все соглашения с КНР.

«Украина постоянно меняет Восток на Запад и наоборот, в голове совсем мозгов нет!» — возмутился один из пользователей.

«Это страна-флюгер, которая поворачивается туда, куда ветер дует, будьте осторожны», — согласен с ним другой.

«Правильно, неважно, какая идеология лучше всего, самое главное — это хорошее управление экономикой», — вступился за Украину читатель.

Еще один житель Китая отметил, что не удивится, «если это соглашение будет разорвано Украиной в одностороннем порядке».

«Лично я совсем не удивлен, если вы дураки, то не понимаете, что Украина — это брошенный ребенок. Сделать прямой разворот, чтобы примириться с Россией, для нее невозможно, и это будет угрожать режиму Зеленского. Поэтому Украине остается только предложить бумажного тигра Китаю», — выразил мнение читатель.

Как сообщал ранее ФАН, Киев и Пекин еще недавно стояли на пороге дипломатического скандала и возможной полной заморозки отношений. Причиной стала сорванная Киевом сделка по украинскому заводу авиадвигателей «Мотор Сич» из-за сильного давления США: за океаном не хотели, чтобы китайцы получили технологии завода, необходимые им для собственного авиастроения.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил ранее в интервью ФАН, что под угрозой блокировки поставки вакцины от коронавируса Китай вынудил Украину отозвать свою подпись под резолюцией ООН о правах уйгуров. Украинский политик выразил мнение, что России нужно брать пример с КНР.