Томские ученые создали ускоряющий в два раза рост костей имплантат

Томск, 13 июля. Российские ученые смогли создать специальный имплантат, который способен ускорять рост костей человека. Разработка также значительно сэкономит время и ресурсы.

Специалисты Томского политехнического университета решили задействовать в создании устройства биоактивное покрытие, имитирующее живые ткани. Результаты опубликованы в журнале Modern Technologies in Medicine.

Отличие такого материала от остальных связано с разными химическими и механическими свойствами. Это способствует более точному воспроизводству функций поврежденных тканей костей.

Ранее хирурги Архангельской областной клинической больницы спасли мужчину с серьезнейшим переломом позвоночника. Пенсионер поскользнулся и упал, в результате чего получил очень серьезную травму.