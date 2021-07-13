Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 05:04
05:03
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после взрыва в жилом доме в Приморье
04:55
Политика
Переметнувшаяся от Запада к Китаю Украина вызвала удивление политологов
04:52
Наука
Томские ученые создали ускоряющий в два раза рост костей имплантат
04:48
Армия
Новейшие Су-34М и МиГ-31БМ поступят на вооружение в смешанную авиадивизию ЦВО
04:40
Общество
Ученые из Испании установили полезные свойства пива
04:35
Общество
Провизор Булыгина дала советы по экономии на покупке лекарств
04:32
Происшествия
Несколько подземных толчков произошло у берегов Камчатки и Курильских островов
04:27
Общество
Власти Белоруссии закрепят союз мужчины и женщины в конституции страны
04:19
Общество
IT-специалист Ильичева перечислила скрытые функции в смартфонах
04:17
Политика
Посол Антонов: Россия не питает иллюзий о серьезном улучшении отношений с США
Все новости

Томские ученые создали ускоряющий в два раза рост костей имплантат
Наука
Томские ученые создали ускоряющий в два раза рост костей имплантат
pixabay.com  /  geralt

Томск, 13 июля. Российские ученые смогли создать специальный имплантат, который способен ускорять рост костей человека. Разработка также значительно сэкономит время и ресурсы.

Специалисты Томского политехнического университета решили задействовать в создании устройства биоактивное покрытие, имитирующее живые ткани. Результаты опубликованы в журнале Modern Technologies in Medicine.

Отличие такого материала от остальных связано с разными химическими и механическими свойствами. Это способствует более точному воспроизводству функций поврежденных тканей костей.

Ранее хирурги Архангельской областной клинической больницы спасли мужчину с серьезнейшим переломом позвоночника. Пенсионер поскользнулся и упал, в результате чего получил очень серьезную травму.

Вернуться назад

здоровье кости имплантат
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru