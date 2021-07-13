Новейшие Су-34М и МиГ-31БМ поступят на вооружение в смешанную авиадивизию ЦВО

Москва, 13 июля. Смешанная авиадивизия ЦВО получит новейшие истребители-бомбардировщики Су-34М и перехватчики МиГ-31БМ. Работы по перевооружению хотят выполнить в ближайшие годы.

Перевооружение соединения будет проходить в несколько этапов. Так, модернизированные бомбардировщики Су-34 НВО поступят на вооружение во второй гвардейский смешанный полк. На втором этапе получат современные Су-34М, но контракт на их поставку еще согласовывается, передают «Известия».

Полки 21-й смешанной авиадивизии перевооружат на истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Их получат 712-й гвардейский истребительный и 764-й истребительный полки, сообщили источники в военном ведомстве.

Новейшие российские многоцелевые истребители Су-35 разместят на полуострове Камчатка. Они будут защищать и патрулировать северо-восток страны, в том числе Берингов пролив. Самолеты присоединятся к перехватчикам МиГ-31.