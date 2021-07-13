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Ученые из Испании установили полезные свойства пива
Общество
Ученые из Испании установили полезные свойства пива
torange.biz

Мадрид, 13 июля. Умеренное употребление пива способно оказывать защитный эффект от сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование испанских ученых было опубликовано в журнале Nutrients.

Специалисты изучали влияние как безалкогольного пива, так и напитка, который содержит в себе некоторый процент спирта. Прежде всего, полезные свойства проявлялись у тех, кто выпивал по одной бутылке хмельной жидкости в неделю.

Специалисты отметили, что у таких людей повысилась защита от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, у испытуемых появилась возможность избежать нарушения регуляции глюкозы. Также пиво способно понижать риск переломов костей.

Ранее врач назвала две причины для отказа от пива во время летней жары. Прежде всего, оно нарушает распределение жидкости в организме и ухудшает метаболизм, что в последствии делает только хуже для человека.

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