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Провизор Булыгина дала советы по экономии на покупке лекарств
Общество
Провизор Булыгина дала советы по экономии на покупке лекарств
pixabay.com

Москва, 13 июля. Существует несколько способов сэкономить на покупке лекарств. Два из них назвала эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина.

Прежде всего необходимо попросить сотрудника аптеки перечислить весь ассортимент лекарств с необходимым действующим веществом. Иногда похожие по составу препараты могут различаться в цене из-за производителя или других факторов.

«Тут вы должны понимать, что действующее вещество одно, а торговых наименований может быть до 50 разных, и ценовая линейка у них будет различаться в разы, и речь не про копейки и даже не про рубли», пояснила Булыгина в беседе с радио Sputnik.

При наличии хронических заболеваний закупаться препаратами лучше впрок, так как со временем цена на них может вырасти. Однако в этом случае важно помнить, что каждое лекарство имеет свой ограниченный срок годности. Необходимо покупать лишь те препараты, которые были выписаны врачом. От приобретения таблеток «на всякий случай» лучше отказаться, заключила провизор.

Фармацевт Башкина ранее предупредила об опасности приема просроченных лекарств. Если у препарата истек срок годности, то ответственность за свое здоровье несет сам пациент, а не производитель лекарства.

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лекарства аптека экономия
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