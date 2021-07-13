Власти Белоруссии закрепят союз мужчины и женщины в конституции страны

Минск, 13 июля. Поправки о браке как союзе мужчины и женщины планируют внести в конституцию Белоруссии в ближайшее время. Там же пропишут запрет на искажение исторической памяти о ВОВ.

Сейчас в белорусском кодексе о браке и семье уже есть статья, закрепляющая понятие брака в качестве добровольного союза мужчины и женщины. На ближайшем референдуме это положение могут внести в основной закон, передают «Известия» со ссылкой на зампреда комиссии по международным делам парламента Белоруссии Олега Гайдукевича.

«Почему бы не внести по примеру России, не закрепить в нашей конституции, что брак — это союз мужчины и женщины?» — отметил он.

По примеру России в белорусской конституции может появиться еще один пункт. Речь идет о защите исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Россиянам стало проще совершать трансграничные переводы на территории Белоруссии. Российский сервис «Мир» запустил денежные переводы по номеру карты пользователям белорусской платежной системы «Белкарт».