IT-специалист Ильичева перечислила скрытые функции в смартфонах

Москва, 13 июля. Каждый смартфон на операционной системе iOS или Android содержит в себе ряд скрытых функций. Об этом рассказала тестировщик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

Этот функционал призван еще больше упростить работу с гаджетами. Например, в смартфонах Apple есть программа «Здоровье», где разработчики добавили функцию отслеживания походки, пишет издание «Прайм».

Пользователям Android также доступна интересная функция. Например, если нужно срочно закрыть незакрывающееся приложение, достаточно несколько раз очень быстро нажать кнопку «Назад», и система сама закроет нежелательную программу.

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