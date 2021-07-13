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Несколько подземных толчков произошло у берегов Камчатки и Курильских островов
Происшествия
Несколько подземных толчков произошло у берегов Камчатки и Курильских островов
wikipedia.org  /  Yamaguchi先生 / CC BY-SA 3.0

Южно-Сахалинск, 13 июля. Сейсмологическая служба зафиксировала два землетрясения магнитудой 4,9 по шкале Рихтера. Об этом сообщили в Единой геофизической службе РАН Камчатского филиала.

Очаг подземных толчков в 154 километрах от Петропавловска-Камчатского залегал на глубине 41 километра. Второе землетрясение произошло на одном из островов Курильской гряды. Его эпицентр располагался в 280 километрах от Северо-Курильска. Очаг находился под морским дном на глубине 81 километра.

Недавно в районе Курильских островов произошло еще одно землетрясение. Сейсмособытие магнитудой 5,4 было зафиксировано на глубине 80 километров.

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землетрясение камчатка курильские острова
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