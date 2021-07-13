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Главой Агентства по кибербезопасности США стала Джен Истерли
Политика
Главой Агентства по кибербезопасности США стала Джен Истерли
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Вашингтон, 13 июля. Сенат Конгресса США утвердил экс-сотрудницу АНБ Джен Истерли на пост главы Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности.

Джен Истерли работала в Агентстве национальной безопасности Соединенных Штатов. В 2018 году с момента утверждения Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре она стала вторым утвержденным главой ведомства. Об этом говорится в заявлении министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

«Я поздравляю Джен Истерли с утверждением ее на пост директора CISA», отметил министр.

Россия и Соединенные Штаты договорились наладить сотрудничество в сфере кибербезопасности. Это направление является одним из приоритетных ориентиров, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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