Главой Агентства по кибербезопасности США стала Джен Истерли

Вашингтон, 13 июля. Сенат Конгресса США утвердил экс-сотрудницу АНБ Джен Истерли на пост главы Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности.

Джен Истерли работала в Агентстве национальной безопасности Соединенных Штатов. В 2018 году с момента утверждения Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре она стала вторым утвержденным главой ведомства. Об этом говорится в заявлении министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

«Я поздравляю Джен Истерли с утверждением ее на пост директора CISA», — отметил министр.

Россия и Соединенные Штаты договорились наладить сотрудничество в сфере кибербезопасности. Это направление является одним из приоритетных ориентиров, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.