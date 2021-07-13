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Политика
Посол Антонов: Россия не питает иллюзий о серьезном улучшении отношений с США
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Антонов отметил важность избегания вооруженного конфликта между США и Россией
Политика
Антонов отметил важность избегания вооруженного конфликта между США и Россией
mil.ru  /  Официальный сайт министерства обороны России

Вашингтон, 13 июля. Кремль и Белый дом не должны допустить вооруженный конфликт между странами, так как он может перерасти в ядерную войну. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что страны должны приложить все усилия, чтобы избежать подобного сценария. Об этом Антонов рассказал в ходе своего выступления перед русскоговорящими студентами в Мидлберийском институте.

Посол России в США во время этого же выступления подчеркнул, что Москва не надеется на существенное улучшение взаимоотношений между странами. Вместе с тем дипломат указал на наличие возможностей по налаживанию диалога.

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