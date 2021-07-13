Антонов отметил важность избегания вооруженного конфликта между США и Россией

Вашингтон, 13 июля. Кремль и Белый дом не должны допустить вооруженный конфликт между странами, так как он может перерасти в ядерную войну. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что страны должны приложить все усилия, чтобы избежать подобного сценария. Об этом Антонов рассказал в ходе своего выступления перед русскоговорящими студентами в Мидлберийском институте.

Посол России в США во время этого же выступления подчеркнул, что Москва не надеется на существенное улучшение взаимоотношений между странами. Вместе с тем дипломат указал на наличие возможностей по налаживанию диалога.