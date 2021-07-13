«Калашников» создаст альтернативу пистолету Стечкина

Москва, 13 июля. Группа компаний «Калашников» создаст субкомпактный пистолет-пулемет, который выступит заменой пистолета Стечкина. Об этом заявил заместитель гендиректора концерна Сергей Уржумцев.

Как отметил главный конструктор, в таком оружии используют технологии новейшего пистолета Лебедева. По его словам, сейчас проводятся все необходимые мероприятия по отработке технических требований к свежему образцу.

«Здесь не совсем как бы корректное сравнение: пистолет Стечкина снят с производства и с вооружения. Но тем не менее мы рассматриваем», — отметил Уржумцев в беседе с ТАСС.

Тем временем военнослужащие научной роты Военной академии ВС РФ создали уникальный аппарат для плазменной дезинфекции Scorpius. Новинку покажут на форуме «Армия-2021».