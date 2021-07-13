Человек может одновременно заразиться несколькими штаммами коронавируса

Москва, 13 июля. Зараженный одним штаммом коронавируса человек остается уязвимым для остальных вариантов. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Иммунитет к COVID-19 в организме человека вырабатывается только после выздоровления. В связи с этим заражение сразу несколькими штаммами коронавируса возможно, но это никак не влияет на течение инфекции, передает ТАСС.

«Лечение останется таким же, ничего дополнительного или двойной дозировки каких-то лекарственных препаратов не требуется. Патогенез все равно один, каким бы ни было вирусное поражение. Развитие заболевания дальнейшее будет одинаково в любом случае», — добавил терапевт, пульмонолог, работающий с пациентами в «красной зоне», Алексей Никишенков.

Ученые Центра им. Гамалеи ранее подтвердили эффективность вакцины «Спутник V» при индийском штамме коронавируса «Дельта». Исследования проводились при помощи биоматериалов привитых граждан.