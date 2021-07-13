МВД объявило о возможном увеличении скоростного лимита до 150 км/ч

Москва, 13 июля. Планка скоростного лимита может быть повышена до 150 км/ч при соответствующем разрешении владельцев автодорог. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Отмечается, что подобное решение может быть принято только в отношении отдельных видов транспорта и при условии, что соблюдение повышенного скоростного лимита не будет угрожать безопасности дорожного движения.

Ранее МВД озвучило условия, при котором пребывание иностранного гражданина на территории Российской Федерации может быть признано нежелательным. Такое решение может быть принято, если иностранец угрожает государственному строю России или здоровью граждан.