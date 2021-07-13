Использование просроченных лекарств может нести смертельную опасность

Москва, 13 июля. Эксплуатация просроченных лекарственных средств может негативно сказаться на самочувствии человека. Об этом сообщила фармацевт Вера Башкина.

Употребление испорченного препарата прежде всего несет смертельную опасность для здоровья человека. При этом такой поступок снимает ответственность с производителя лекарственного продукта. Фармацевтическая компания отвечает только за неудобства, предоставленные в указанный на упаковке срок хранения лекарства, передает агентство «Прайм».

«Если у человека, принимающего препарат, случается какая-то непредвиденная реакция на него, производитель будет нести ответственность вплоть до уголовной», — отметила Башкина.

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