Топ-5 самых известных насильников в России 21 века

Новость о задержании маньяка в Уфе всколыхнула всю Россию. Житель Башкирии пополнил список серийных насильников, орудующих на территории страны. ФАН вспоминает пять самых известных преступников, «отличившихся» не только огромным количеством жертв, но и жестокостью злодеяний.

Маньяк-сатанист

Евгений Чуплинский

Дата ареста: 23 апреля 2016 года

Жертв: 19

nsk.sledcom.ru / Пресс-служба СК РФ по Новосибирску

Свои преступления мужчина совершал с 1998 по 2005 годы. Его жертвами становились новосибирские проститутки. Тела всех убитых женщин были сильно изуродованы, у некоторых Чуплинский вырезал сердца. Нескольких убитых так и не смогли опознать.

Первое убийство Чуплинский совершил в ноябре 1998 года, когда купил автомобиль и начал подрабатывать частным извозом. Путая следователей, он оставлял на телах своих жертв различные амулеты, вырезал на коже стрелки или пентаграммы.

Впервые его задержали по подозрению в убийстве еще в 2004 году. Тогда ему удалось избежать наказания. Вновь подозрения на Чуплинского пали два года спустя, но и тогда у следствия не было достаточных улик. Арестовали маньяка только в 2016 году, после того, как в Следственном комитете активно заработала молекулярно-генетическая лаборатория. Тогда экспертиза подтвердила, что сперма с места одного убийства и пот с еще двух мест были оставлены Чуплинским.

В 2018 году убийцу приговорили к пожизненному лишению свободы. 15 сентября 2019 года этапировали в колонию особого режима «Снежинка».

Поскольку Чуплинский работал во вневедомственной охране, в СМИ его также называли «милиционером-потрошителем».

Ангарский маньяк

Михаил Попков

Дата ареста: 23 июня 2012 года

Жертв: 80

youtube.com / Prt Scr / @Следственный комитет Российской Федерации

Свои преступления Попков совершал с 1992 по 2010 годы главным образом в Ангарске и его окрестностях. На его счету 79 убитых женщин и милиционер. Маньяк служил младшим сержантом МВД РФ и до увольнения в 1998 году из милиции некоторые убийства совершал в форме милиционера и на служебной машине.

Своих жертв маньяк убивал топором, ножом, шилом, отверткой, удавкой. Иногда применял несколько орудий подряд. Девять женщин были изувечены топором, одну из них он сначала ударил по голове, а потом добил отверткой, нанося удар за ударом.

Погибшим от рук Попкова было на момент убийства от 19 до 28 лет. Одной из убитых было всего 15, еще четырем — около 40 лет. Почти все они были похожи друг на друга: среднего роста со склонностью к полноте. Перед смертью всех их Попков насиловал, одной вырезал сердце, еще одну женщину сжег после убийства.

Как и в случае с Чуплинским, Попкова подозревали в преступлениях, но не привлекли к ответственности. Его арестовали лишь в 2012 году, когда доказательства были «железными». В начале 2015 года суд приговорил ангарского маньяка к пожизненному сроку. После вынесения приговора преступник признался в новых убийствах, и расследование продолжилось в рамках нового уголовного дела. В 2020 году Попкова этапировали из колонии «Черный дельфин» в колонию «Торбеевский централ» в Мордовии.

Воронежский Чикатило

Сергей Мартынов

Дата ареста: 19 ноября 2010 года

Жертвы: 9

wikipedia.org / Реестр граждан РФ, совершивших сексуальные преступления

Мартынова судили несколько раз. В 1992 году суд отправил его в колонию за убийство, сопряженное с изнасилованием. Но после освобождения маньяк убил еще восемь человек. В свое время Мартынов считался одним из самых опасных преступников России.

Впервые его осудили еще в 1984 году во время службы в армии за дезертирство, хулиганство и побег из мест лишения свободы. На свободу условно-досрочно Мартынов вышел в 1989 году. Следующий срок он получил после того, как в 1991 году в Абакане изнасиловал, а после убил несовершеннолетнюю девочку. В 2004 Мартынов был уже на свободе.

Своих жертв он находил по всей стране, путешествуя автостопом. В частности, в 2007 году в Удмуртии Мартынов убил женщину и вырезал ее органы. Спустя месяц уже в Нижегородской области маньяк изнасиловал восьмилетнюю девочку.

Среди его жертв были и пожилые женщины. В частности, в 2010 году в Уфе он изнасиловал и убил 70-летнюю местную жительницу.

В ноябре 2012 года Воронежский областной суд приговорил Мартынова к пожизненному лишению свободы. Согласно последним данным, он отбывает свой срок в колонии «Белый лебедь».

Липецкий душитель

Анатолий Седых

Дата ареста: 4 июня 2008 года

Жертвы: 12

wikipedia.org / Добросовестное использование

Отец двоих детей Анатолий Седых работал водителем. Первые его преступления датируются 1998 годом. Жертвами жителя Липецка становились девушки в возрасте до 28 лет. Всех их он насиловал и душил, а после похищал ценные вещи.

Маньяка задерживали несколько раз, однако доказать причастность Седых к преступлениям не удавалось. При этом вещи своих жертв он продолжал хранить в своем гараже. В 2008 году его родственник случайно нашел мобильный телефон одной из жертв и включил его, что позволило обнаружить его местонахождение.

Убийцу задержали в июне 2008 года. После двух генетических экспертиз Седых признался. Спустя два года суд приговорил маньяка к пожизненному лишению свободы. В июле 2018 года его перевели в колонию особого режима №1 в Мордовии.

Скопинский маньяк

Виктор Мохов

Дата ареста: май 2004 года

Жертв: 2

Pr Scr youtube.com / Ксения Собчак

В сентябре 2000 года Мохов из города Скопин в Рязанской области похитил двух девочек — 17-летнюю Елену и 14-летнюю Катерину. Пленницы провели в подземном бункере три года семь месяцев. Почти каждый день маньяк спускался к ним и насиловал. Старшая из них трижды была беременна. Девочек освободили благодаря счастливой случайности, когда они смогли передать записку в милицию.

В марте этого года скопинский маньяк вышел на свободу на два месяца раньше срока. Его имя не сходило с первых полос практически всех новостных изданий. Федеральные телеканалы, анонсировавшие интервью со скопинским маньяком, все же отменили показы, испугавшись критики. Не отказалась от идеи сделать шоу лишь Ксения Собчак. Ее интервью с Моховым разделило общественность буквально на два лагеря: одни похвалили журналистку за то, что она смогла показать истинное лицо маньяка. Другие жестко критиковали, поскольку Мохов явно наслаждался обрушившейся на него популярностью.