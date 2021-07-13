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Антонов: Россия требует уважения от США для взаимовыгодного сотрудничества
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Антонов: Россия требует уважения от США для взаимовыгодного сотрудничества
Global Look Press  /  MFA Russia

Вашингтон, 13 июля. Москва не нуждается в особых услугах Вашингтона и рассчитывает на равноправные отношения с принципом соблюдения взаимного уважения. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат выразил надежду, что американская сторона выступит в роли партнера и будет вести диалог с РФ, основываясь на принципах равноправия и уважения. По его словам, лишь таким образом получится продвинуться в переговорах по ряду ключевых вопросов.

По его словам, в ближайшие недели может состояться встреча делегаций двух стран под руководством заместителей внешнеполитических ведомств. Главной темой обсуждения на этой встречи может стать стратегическая стабильность в мире.

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