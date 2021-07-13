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Посол Антонов: Россия планирует встретиться с США в ближайшие недели
Политика
Посол Антонов: Россия планирует встретиться с США в ближайшие недели
Global Look Press  /  Russian Embassy in the USA

Вашингтон, 13 июля. Россия рассчитывает провести с США встречу делегаций под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств. Об этом заявил посол Анатолий Антонов.

Встреча на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств затронет тему стратегической стабильности. Об этом заявил дипломат Антонов во время видеовыступления перед студентами Миддлберийского института по изучению международных проблем.

«Рассчитываем в ближайшие недели провести установочную встречу межведомственных делегаций... Отправной точкой мог бы стать обзор имеющихся у обеих сторон озабоченностей в стратегической сфере», добавил Антонов.

Посол России в США Анатолий Антонов выступил с рядом заявлений, которые затрагивают отношения между Москвой и Вашингтоном. Государства пытаются наладить взаимодействие друг с другом в сфере кибербезопасности. Это направление является одним из приоритетных.

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