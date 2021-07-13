Посол Антонов: Россия не питает иллюзий о серьезном улучшении отношений с США

Вашингтон, 13 июля. Москва не питает иллюзий насчет стремительных изменений во взаимодействии с Вашингтоном после саммита глав двух стран. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Дипломат во время выступления в Миддлберийском институте по изучению международных проблем заметил, что за последнее время между двумя государствами накопилось множество недопониманий и взаимных претензий. Однако, несмотря на это, также имеются возможности для позитивной динамики в отношениях Вашингтона и Москвы.

«Мы не питаем никаких иллюзий о кардинальных прорывах», — отметил Антонов.

Антонов также отметил, что диалог США и РФ по стратегической стабильности должен ориентироваться на достижение нового «уравнения безопасности». Он, по мнению посла, должен распространяться на все виды вооружения.