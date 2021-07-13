Новый «Человек-паук» может завершить серию фильмов о дружелюбном соседе

Нью-Йорк, 13 июля. Грядущий фильм «Человек-паук: Нет пути домой» может оказаться последним во франшизе. Дело в том, что актеры ничего не знают о дальнейшей судьбе всего проекта.

Рассказала об этом американская актриса Зендея, которая играет одну из главных ролей в фильме. Это наводит многих фанатов на мысль о завершении истории супергероя в красном костюме.

«Со слов актрисы, съемки фильма проходили весело, однако с чувством некоторой неопределенности. Также она отметила, что такие фильмы обычно завершаются трилогией» , — пишет портал CBR.com

Однако Том Холланд, играющий Паука, по контракту должен сыграть еще в одном фильме студии Marvel. Вероятно, речь идет о продолжении «Доктора Стрэнджа».

Недавно стало известно, что фанаты хотят сделать продолжение «Лиги справедливости» по раскадровкам Знака Снайдера. Дело в том, что Warner Bros. не захотела снимать продолжение фильма, и фанаты DC решили заняться сиквелом самостоятельно.