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Instagram перестал работать в США и Канаде
Общество
Instagram перестал работать в США и Канаде
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Вашингтон, 13 июля. Жители США, Канады, Бразилии, Аргентины и Великобритании пожаловались на сбой в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Согласно данным сервиса, который отслеживает работу популярных ресурсов в сети Интернет, около половины пользователей (45%) не могут загрузить видеозаписи в сторис. Около 33% сообщили о неполадках с лентой новостей, а 19% пользователей соцсети столкнулись с трудностями при попытке войти в аккаунт.

Ранее фотоагентство Integral Images обратилось в суд из-за публикации британской певицы Дуа Липы в Instagram. У исполнительницы хотят отсудить 150 тысяч долларов.

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instagram соцсеть сбой
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