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Потерявший жену Аркадий Инин попал в реанимацию из-за рака
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Потерявший жену Аркадий Инин попал в реанимацию из-за рака
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Москва, 13 июля. Состояние 83-летнего драматурга Аркадия Инина ухудшилось на фоне смерти супруги. Долгое время он борется с раком лимфатических узлов.

Супруга писателя Инна Иванова скончалась весной этого года. Смерть женщины наступила во время разговора с сыном из-за внезапного отрыва тромба. После трагедии состояние онкобольного Инина начало стремительно ухудшаться.

«У Инина онкология лимфатических узлов. Он, как слышно, сделал уже вторую химиотерапию, но коварная болезнь пока не отступает», передают СМИ со ссылкой на друзей драматурга.

Знакомые семьи Инина утверждают, что после смерти супруги писатель практически отказался от еды. Нехватка пищи значительно ослабила его организм, из-за чего он попал в реанимационное отделение одной из московских больниц.

В Москве ранее простились с российским режиссером Владимиром Меньшовым. Журналисты обратили внимание, что дочь кинодела Юлия Меньшова высыпала неизвестное вещество в гроб отца.

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рак писатель Инин
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