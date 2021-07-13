Потерявший жену Аркадий Инин попал в реанимацию из-за рака

Москва, 13 июля. Состояние 83-летнего драматурга Аркадия Инина ухудшилось на фоне смерти супруги. Долгое время он борется с раком лимфатических узлов.

Супруга писателя Инна Иванова скончалась весной этого года. Смерть женщины наступила во время разговора с сыном из-за внезапного отрыва тромба. После трагедии состояние онкобольного Инина начало стремительно ухудшаться.

«У Инина онкология лимфатических узлов. Он, как слышно, сделал уже вторую химиотерапию, но коварная болезнь пока не отступает», — передают СМИ со ссылкой на друзей драматурга.

Знакомые семьи Инина утверждают, что после смерти супруги писатель практически отказался от еды. Нехватка пищи значительно ослабила его организм, из-за чего он попал в реанимационное отделение одной из московских больниц.

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