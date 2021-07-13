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Вакцина от COVID-19 J&J повышает риск развития синдрома Гийена-Барре
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Вакцина от COVID-19 J&J повышает риск развития синдрома Гийена-Барре

  /   Обновлено: 13 июля 2021 02:57
Общество
Вакцина от COVID-19 J&J повышает риск развития синдрома Гийена-Барре
pixabay.com

Вашингтон, 13 июля. Препарат от COVID-19 Johnson & Johnson пятикратно повышает риск заболевания синдромом Гийена-Барре. Об этом намерены заявить в Минздраве США.

Сотрудники Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США уверены, что вакцинировавшиеся препаратом J&J рискуют заболеть синдромом Гийена-Барре. Как пишет The New York Times, ссылаясь на информаторов в ведомстве, шанс развития болезни повышается в три-пять раз.

Всего было зафиксировано около 100 случаев развития синдрома Гийена-Барре после вакцинации данным препаратом. Тем не менее эксперты уверены, что возможный вред от вакцины намного меньше пользы.

Ранее представители компании Janssen сообщили о готовности поставить вакцину J&J в РФ. Для этого представители корпорации проведут местные лабораторные исследования и сертификацию.

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вакцина J&J синдром гийена-барре
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