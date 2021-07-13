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Диетолог Ковальков описал способ проверки качества питьевой воды
Общество
Диетолог Ковальков описал способ проверки качества питьевой воды
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Москва, 13 июля. Питьевая бутилированная вода в разных регионах России может отличаться по качеству и составу. Определить это на вкус невозможно, поэтому за оценкой нужно обратиться к специалистам.

Хорошая питьевая вода должна содержать необходимое количество минералов и микроэлементов. Диетолог Алексей Ковальков порекомендовал не увлекаться разными видами воды, передает радио Sputnik.

«Если выбираете какую-то воду, даже брендовую, то надо понимать, что, например, в Москве, эта вода получается из одного источника, а где-нибудь в другом регионе она получается из совершенно другого источника», отметил врач.

Он посоветовал приобрести четыре бутылки воды разных фирм, перелить содержимое в одинаковые емкости, пронумеровать их и отдать на экспертизу в санэпидемстанцию. Технический анализ воды стоит совсем недорого и доступен каждому человеку.

Власти Подмосковья ранее сообщили, что еще 675 тысяч жителей станут участниками программы «Чистая вода». Это связано с неудовлетворительным качеством воды в регионе, которую нужно тщательно очищать от железа.

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вода качество проверка
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