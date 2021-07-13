«Как это понимать?»: поклонники удивились противоречивым снимкам Ивлеевой с подругой

Москва, 13 июля. Телеведущая Настя Ивлеева на фоне слухов о разводе с рэпером Элджеем (Алексей Узенюк) предстала перед поклонниками в объятиях брюнетки на морском побережье.

На своей странице в Instagram блогер опубликовала пляжные фотографии, которые удивили подписчиков. На снимках Ивлеева с подругой, чье лицо скрыто, запечатлены в откровенных бикини.

На первом фото девушки сняты со спины, на втором — лежа на боку. При этом рука брюнетки находится на бедре Ивлеевой.

«Смотрим в светлое будущее», — подписала снимки телеведущая.

В комментариях подписчики блогера оставили сотни сообщений, восторгаясь стройными телами подруг. Некоторые отнеслись к фотосессии с юмором, другие осудили слишком откровенные, по их мнению, кадры. Часть фолловеров не перестает обсуждать семейное положение Ивлеевой: действительно ли она нашла замену своему супругу.

«И как это понимать, с Элджеем все, это кто еще?» — негодует одна из подписчиц.

«Насте все равно с кем отдыхать?» — пишет другая.

«Расставания очень тяжелое. Аж на девушек перешли, Анастасия», — добавил фолловер.

На фотографиях с Анастасией оказалась модель из Екатеринбурга Диана Коркунова. В Греции вместе с ними также отдыхает бывшая супруга Сергея Шнурова Матильда. В соцсети Шнурова она поделилась некоторыми кадрами с побережья. На одном из них Ивлеева и Коркунова о чем-то оживленно беседуют, тесно прижавшись друг к другу.

На прошлой неделе Элджей подлил масла в огонь, фактически подтвердив слухи о расставании с супругой. В честь своего дня рождения он опубликовал новый трек SODA, в тексте которого есть на это намек. Сама Анастасия опубликовала в соцсети серию совместных кадров, поздравив Элджея с днем рождения. Однако поклонники обратили внимание, что если сравнить данный пост с прошлогодним, полным романтики, можно сделать выводы, что чувства пары действительно охладели.