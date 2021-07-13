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«У вас аккаунтов больше, чем трофеев»: «Спартак» и «Зенит» устроили перепалку из-за Манчини

  /   Обновлено: 13 июля 2021 01:26
Спорт
«У вас аккаунтов больше, чем трофеев»: «Спартак» и «Зенит» устроили перепалку из-за Манчини
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Москва, 13 июля. Футбольные клубы «Спартак» и «Зенит» поспорили в Twitter после победы команды Роберто Манчини на Евро-2020. Москвичи напомнили петербуржцам о проигрышах под его руководством.

В твиттере «Спартак» напомнил, что в 2017 году «красно-белые» обыграли «Зенит» со счетом 3:1, несмотря на то, что тогда их тренировал нынешний наставник итальянской сборной. Манчини возглавлял «Зенит» с 2017 по 2018 год. «Сине-бело-голубые» тогда заняли лишь пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Пресс-служба «Зенита» не оставила подколку без ответа, напомнив про другую игру заядлых соперников в 2017 году, когда москвичи уступили клубу с берегов Невы со счетом 1:5.

«Мы думаем, что Манчини лучше помнит этот матч из 2017 года», подчеркнули сине-бело-голубые.

В ответ «Спартак» едко поздравил петербуржцев с тем, что тогда «Зенит» отыграл весь сезон только для того, чтобы занять пятое место в турнирной таблице, пропустив вперед московский клуб. «Зенит» тоже оставил поздравления в адрес противников с тем, что те были впереди них четыре года назад.

«Мы выигрывали чемпионат 22 раза. Вам этого не понять, ведь аккаунтов в Twitter у вас больше, чем трофеев… А еще можно сравнить количество звезд на наших эмблемах», не унимался «Спартак».

Манчини вместе со своей национальной командой выиграл титул чемпионов Европы 11 июля, обыграв Англию в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2. Сборная Италии впервые с 1968 года стала лучшей командой на европейском континенте.

Сразу после победы итальянцев на Евро-2020 в Сети появилось видео трехгодичной давности, на котором форвард «Зенита» Артем Дзюба критично высказывается о Манчини. По его словам, итальянский специалист «не тренер, а чистый бизнесмен».

Комментируя заявление нападающего, экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис подчеркнул, что такие слова Дзюба должен был говорить в адрес теперь уже бывшего тренера российской сборной Станислава Черчесова.

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футбол Зенит спартак дзюба манчини евро-2020
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