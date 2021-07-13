Кузнецова призвала закупать инсулин для детей по торговому наименованию

Москва, 13 июля. Инсулин для детей предложили добавить в список лекарств, приобретаемых по торговому имени. Обращение поступило в Минздрав РФ от омбудсмена Анны Кузнецовой.

Омбудсмен получает много обращений от родителей, чьи дети болеют диабетом. Инсулин приходится закупать по международному непатентованному наименованию. И если менять препарат, то ребенку может стать хуже, отметили в пресс-службе уполномоченного.

Уполномоченный по правам ребенка Кузнецова предложила добавить датчик непрерывного мониторирования глюкозы в список изделий, которые приобретаются за счет региона, добавили в пресс-службе.

Анна Кузнецова высказала свое мнение о влиянии дистанционного формата обучения на способности школьников. У некоторых детей снизилось качество знаний, появились головные боли, нарушился сон, считает омбудсмен.