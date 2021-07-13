Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 01:56
01:52
Происшествия
Московские правоохранители предотвратили массовую драку в столице
01:40
Шоу-бизнес
«Как это понимать?»: поклонники удивились противоречивым снимкам Ивлеевой с подругой
01:36
Общество
Ремонт моста в Екатеринбурге перейдет на круглосуточный режим
01:26
Спорт
«У вас аккаунтов больше, чем трофеев»: «Спартак» и «Зенит» устроили перепалку из-за Манчини
01:20
Технологии
Россия потратит 839 млрд рублей на развитие беспилотных видов транспорта
01:13
Политика
Мурадов: статья Путина о русских и украинцах побуждает к единению духа
01:12
Общество
Кузнецова призвала закупать инсулин для детей по торговому наименованию
01:11
Политика
Косачев указал на главный посыл статьи Путина о русских и украинцах
01:08
Общество
Владельцы Android из России чаще всего становятся жертвами фишинговых атак
01:06
Происшествия
Мигранты устроили массовое побоище у московской «Кузьминки»
Все новости

Кузнецова призвала закупать инсулин для детей по торговому наименованию
Общество
Кузнецова призвала закупать инсулин для детей по торговому наименованию
Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

Москва, 13 июля. Инсулин для детей предложили добавить в список лекарств, приобретаемых по торговому имени. Обращение поступило в Минздрав РФ от омбудсмена Анны Кузнецовой.

Омбудсмен получает много обращений от родителей, чьи дети болеют диабетом. Инсулин приходится закупать по международному непатентованному наименованию. И если менять препарат, то ребенку может стать хуже, отметили в пресс-службе уполномоченного.

Уполномоченный по правам ребенка Кузнецова предложила добавить датчик непрерывного мониторирования глюкозы в список изделий, которые приобретаются за счет региона, добавили в пресс-службе.

Анна Кузнецова высказала свое мнение о влиянии дистанционного формата обучения на способности школьников. У некоторых детей снизилось качество знаний, появились головные боли, нарушился сон, считает омбудсмен.

Вернуться назад

дети анна кузнецова обмудсмен
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru