Россия потратит 839 млрд рублей на развитие беспилотных видов транспорта

Москва, 13 июля. Россия займется развитием автоматизированного авто-, железнодорожного, водного и воздушного видов транспорта. На эти цели будет выделено 839 млрд рублей.

Соответствующие планы прописаны в проекте паспорта федерального проекта «Инфраструктура беспилотных и подключенных транспортных средств». Документ был разработан специалистами Минтранса России.

Проект содержит пять блоков, первый из которых подразумевает обеспечение инфраструктуры для автомобильных объектов. Он коснется ряда федеральных дорог, включая ЦКАД, трассу Москва — Санкт-Петербург и М12, передают «Известия».

Второй блок затронет создание инфраструктуры для беспилотного и подключенного железнодорожного транспорта, третий блок посвящен авиационному транспорту, а четвертый — водному транспорту. В рамках заключительного блока планируется разработать правовые нормы и стандарты для обеспечения безопасности и законности беспилотных перевозок.

На реализацию федерального проекта будет выделено 839 млрд рублей. Из них более 490 млрд рублей планируется взять из бюджетных средств.

РЖД ранее выразила готовность приступить к строительству новой широтной железнодорожной магистрали от Эльгинского месторождения коксующихся углей в Якутии в сторону Тихого океана. Дорогу планируется вывести к Охотскому морю в районе населенного пункта Аян или даже Охотска.