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Минобороны планирует закреплять бюджетное место студента при смене вуза
Общество
Минобороны планирует закреплять бюджетное место студента при смене вуза
pixabay.com

Москва, 13 июля. Российские студенты в ближайшем будущем смогут поступать и обучаться в вузах при помощи специальных сертификатов, которые будут закреплять бюджетное место за учеником.

Документ будут получать как призеры всероссийских олимпиад, так и обычные выпускники школ при поступлении в высшее учебное заведение. Сертификат предусматривает возможность освоения отдельных дисциплин в вузе-партнере.

Такой подход поможет увеличить конкурентоспособность учебных заведений и повысит качество образования в стране. Также проект поможет поддержать таланты студентов и гибкие образовательные траектории. Однако пробный запуск эксперимента стартует не ранее 2022 года.

Кроме этого, россияне смогут бесплатно получить второе высшее творческое образование. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

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