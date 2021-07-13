Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 01:56
01:52
Происшествия
Московские правоохранители предотвратили массовую драку в столице
01:40
Шоу-бизнес
«Как это понимать?»: поклонники удивились противоречивым снимкам Ивлеевой с подругой
01:36
Общество
Ремонт моста в Екатеринбурге перейдет на круглосуточный режим
01:26
Спорт
«У вас аккаунтов больше, чем трофеев»: «Спартак» и «Зенит» устроили перепалку из-за Манчини
01:20
Технологии
Россия потратит 839 млрд рублей на развитие беспилотных видов транспорта
01:13
Политика
Мурадов: статья Путина о русских и украинцах побуждает к единению духа
01:12
Общество
Кузнецова призвала закупать инсулин для детей по торговому наименованию
01:11
Политика
Косачев указал на главный посыл статьи Путина о русских и украинцах
01:08
Общество
Владельцы Android из России чаще всего становятся жертвами фишинговых атак
01:06
Происшествия
Мигранты устроили массовое побоище у московской «Кузьминки»
Все новости

Байден отправил президенту Черногории поздравительную телеграмму на другое имя
Политика
Байден отправил президенту Черногории поздравительную телеграмму на другое имя
Global Look Press  /  Tom Brenner / Pool Via Cnp/Keystone Press Agency / flickr.com / kika1329

Вашингтон, 13 июля. Президент США Джо Байден перепутал главу Черногории Мило Джукановича с премьером Здравко Кривокапичем. Американский лидер в очередной раз опозорился при отправке телеграммы.

Текст письма содержит формальное поздравление с Днем государственности Черногории и четырехлетием членства страны в НАТО. Все бы ничего, но торжественность момента была испорчена отправкой телеграммы не тому политику, передает ТАСС.

«Присутствие Черногории развивает совместимость союзников и укрепляет региональную и глобальную безопасность, было важно услышать ваши вводные во время нашего недавнего саммита в Брюсселе», говорится в послании.

Байден уже не однократно забывал важную информацию в ходе публичных выступлений. Недавно подобный инцидент произошел во время общения с продавцами в магазине, которые спросили президента о связи России с хакерскими атаками. Американский лидер не смог сразу ответить на вопрос и достал заранее заготовленную шпаргалку.

Вернуться назад

байден черногория телеграмма
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru