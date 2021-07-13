Байден отправил президенту Черногории поздравительную телеграмму на другое имя

Вашингтон, 13 июля. Президент США Джо Байден перепутал главу Черногории Мило Джукановича с премьером Здравко Кривокапичем. Американский лидер в очередной раз опозорился при отправке телеграммы.

Текст письма содержит формальное поздравление с Днем государственности Черногории и четырехлетием членства страны в НАТО. Все бы ничего, но торжественность момента была испорчена отправкой телеграммы не тому политику, передает ТАСС.

«Присутствие Черногории развивает совместимость союзников и укрепляет региональную и глобальную безопасность, было важно услышать ваши вводные во время нашего недавнего саммита в Брюсселе», — говорится в послании.

Байден уже не однократно забывал важную информацию в ходе публичных выступлений. Недавно подобный инцидент произошел во время общения с продавцами в магазине, которые спросили президента о связи России с хакерскими атаками. Американский лидер не смог сразу ответить на вопрос и достал заранее заготовленную шпаргалку.