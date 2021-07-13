Мигранты устроили массовое побоище у московской «Кузьминки»

Москва, 13 июля. Более сотни мигрантов устроили массовую драку у станции метро «Кузьминка» в Москве. На месте происшествия работают сотрудники Росгвардии, сообщили в соцсетях.

Побоище произошло на театральной площади. На опубликованных кадрах видно, как иностранцы дерутся друг с другом и громят машины.

Точное количество участников конфликта на данный момент неизвестно. Однако можно с уверенностью заявить, что в драке участвуют минимум 100 человек. По некоторым данным, у «Кузьминки» дерутся даже более 200 мигрантов.

Тем временем во время массовой драки в Екатеринбурге мигранты открыли огонь из огнестрельного оружия. По словам очевидцев, у летнего кафе подрались несколько десятков гастарбайтеров.