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Мигранты устроили массовое побоище у московской «Кузьминки»
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Мигранты устроили массовое побоище у московской «Кузьминки»
Происшествия
Мигранты устроили массовое побоище у московской «Кузьминки»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Виктор Сухоруков

Москва, 13 июля. Более сотни мигрантов устроили массовую драку у станции метро «Кузьминка» в Москве. На месте происшествия работают сотрудники Росгвардии, сообщили в соцсетях.

Побоище произошло на театральной площади. На опубликованных кадрах видно, как иностранцы дерутся друг с другом и громят машины.

Точное количество участников конфликта на данный момент неизвестно. Однако можно с уверенностью заявить, что в драке участвуют минимум 100 человек. По некоторым данным, у «Кузьминки» дерутся даже более 200 мигрантов.

Тем временем во время массовой драки в Екатеринбурге мигранты открыли огонь из огнестрельного оружия. По словам очевидцев, у летнего кафе подрались несколько десятков гастарбайтеров.

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мигранты москва росгвардия драка кузьминка
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