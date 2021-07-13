«Я не верила, что он умер»: Наталью Дрожжину обвинили в похищении брата

Москва, 13 июля. В адрес Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, проигравших суды с семьей Алексея Баталова, прозвучали новые обвинения. На этот раз в похищении.

В эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» о новых секретах скандальной семьи заявила невестка Дрожжиной Ирина. По ее словам, свекровь с Цивиным тайно увезли ее мужа, брата Натальи, в больницу, а затем похоронили, не сообщив ей об этом. Женщина уверена, что ее супруга «увели» днем, пока она была на работе. Соседка чуть позже рассказывала, что тот «не хотел спускаться».

«Я не верила, что он умер. Думала, что они, наверное, спрятали его от меня», — вспоминает в эфире программы Ирина.

В то, что ее супруг действительно умер, Ирина поверила только после того, как на его памятнике на кладбище сделали надпись.

С доводами женщины категорически не согласилась актриса Валида Сачакова, эмоционально встав на сторону Цивина и Дрожжиной. Она заявила в эфире, что у Ирины было «криминальное прошлое», она злоупотребляла алкоголем, а брата Дрожжиной вовсе женила на себе обманом. На вопросы гостей студии, где доказательства ее слов, актриса громко подчеркнула, что «говорит правду».

В конце апреля суд расторг договоры пожизненного содержания, которые Дрожжина заключила с вдовой известного советского артиста Алексея Баталова Гитаной Леонтенко. По данным прокуратуры, из-за этих документов родственники артиста «под влиянием обмана» лишились недвижимости в центре Москвы. Недвижимость перешла во владение Дрожжиной. На данный момент расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденное в отношении Натальи и ее супруга, продолжается. Следствие полагает, что родственника Баталова лишились не только недвижимости, но и крупной денежной суммы.

В конце июня суд назначил предварительную беседу по новому иску вдовы и дочери Баталова к Дрожжиной. На этот раз Мария Баталова и Леонтенко хотят получить компенсацию за незаконное, по их мнению, обогащение Натальи. Речь идет о двух квартирах и мастерской Баталова, сдаваемых в аренду, и приобретении двух комнат в коммунальной квартире.