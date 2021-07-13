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Косачев указал на главный посыл статьи Путина о русских и украинцах
Политика
Косачев указал на главный посыл статьи Путина о русских и украинцах
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 13 июля. Главная мысль статьи российского президента Владимира Путина заключается в том, что Россия никогда не будет «анти-Украиной». Так считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Кремль 12 июля представил статью Владимира Путина под названием «Об историческом единстве русских и украинцев». В своем материале глава государства прокомментировал ситуацию на Украине, ее отношения с Россией и вмешательство Запада в дела страны семь лет назад.

«Блестящая статья и по смыслу, и по аргументации как исторической, так и современной», отметил Косачев, комментируя материал президента.

По словам вице-премьера, публикация Путина является именно тем, что сейчас необходимо русским и украинцам. Братские народы разделены территориально, но не духовно, напомнил Косачев.

Радикально настроенные украинские представители попытаются переврать смысл статьи Путина. Однако у них не получится «подчинить своей воле братский украинский народ», заключил член Совфеда.

Путин в своей статье прокомментировал «стену», разделяющую Россию и Украину. По мнению главы государства, возникшее между странами препятствие является общей бедой соседствующих народов.

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украина путин совфед
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