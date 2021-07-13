Захарова сравнила организацию ЧМ-2018 в России с беспорядками в Лондоне

Москва, 13 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посмотрела видеозапись с беспорядками в Лондоне после финала Евро и вспомнила отношение британских властей к ЧМ-2018 в России.

Тогда проводилась активная кампания СМИ по демонизации образа России. Выпускались документальные фильмы об «агрессивных русских хулиганах», выражались опасения по поводу расистских настроений и организации самого турнира.

Сейчас же весь мир стал свидетелем, как власти Великобритании не смогли обеспечить порядок в окрестностях «Уэмбли» и безопасность итальянским болельщикам. По словам Захаровой, британские футбольные фанаты безжалостно избивали гостей ногами. Дипломат задалась вопросом, будут ли местные СМИ, например BBC, в беспристрастном ключе освещать эти события.

После финала Евро-2020, в котором англичане уступили команде Италии, фанаты хозяев устроили погромы в центре Лондона. Они жгли пиротехнику, переворачивали мусорные баки и избивали итальянских болельщиков.