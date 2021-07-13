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Более 30 человек погибли в страшной автокатастрофе в центре Боливии
Происшествия
Более 30 человек погибли в страшной автокатастрофе в центре Боливии
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Сукре, 13 июля. Минимум 31 человек погиб и еще десять пострадали в результате крушения автобуса в овраг в центре Боливии. Об этом сообщили на местном телеканале «Унитель».

Изначально поступали данные о 18 жертвах. Как сообщили на телевидении, состояние двух пострадавших характеризуется как тяжелое. На данный момент на месте работают сотрудники экстренных служб.

Автобус рухнул в овраг с высоты 150 метров во время следования до столицы страны Сукре. По предварительной информации, страшная автокатастрофа могла случиться из-за ошибки водителя.

На днях авария с участием автобуса произошла в Алжире. В результате ДТП погибли 18 человек.

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