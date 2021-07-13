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Мурадов: статья Путина о русских и украинцах побуждает к единению духа
Политика
Мурадов: статья Путина о русских и украинцах побуждает к единению духа
министерство курортов и туризма Крыма

Симферополь, 13 июля. Статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» содержит мысли крымчан и предостерегает врагов от посягательств на историческую Россию.

Путин написал о «непреходящей ценности сбережения единства русского, украинского и белорусского народов», и жители Крыма полностью согласны с этим посылом, заметил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель полуострова при президенте РФ Георгий Мурадов. Он назвал слова президента России «мыслями крымчан, пропущенными через их сердца, чувства, боли и чаяния», передает РИА Новости.

«Она глубоко созвучна миропониманию крымчан, побуждает к единению духа, воли и разума всего нашего народа и заодно предостерегает наших недругов от посягательства на нашу историческую Россию, символ общности и могущества ее народа», добавил Мурадов.

Член комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская ранее поддержала идеи, содержащиеся в статье Владимира Путина. Она заверила, что украинцы и русские являются одним народом.

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украина путин россия крым
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