Мурадов: статья Путина о русских и украинцах побуждает к единению духа

Симферополь, 13 июля. Статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» содержит мысли крымчан и предостерегает врагов от посягательств на историческую Россию.

Путин написал о «непреходящей ценности сбережения единства русского, украинского и белорусского народов», и жители Крыма полностью согласны с этим посылом, заметил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель полуострова при президенте РФ Георгий Мурадов. Он назвал слова президента России «мыслями крымчан, пропущенными через их сердца, чувства, боли и чаяния», передает РИА Новости.

«Она глубоко созвучна миропониманию крымчан, побуждает к единению духа, воли и разума всего нашего народа и заодно предостерегает наших недругов от посягательства на нашу историческую Россию, символ общности и могущества ее народа», — добавил Мурадов.

Член комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская ранее поддержала идеи, содержащиеся в статье Владимира Путина. Она заверила, что украинцы и русские являются одним народом.