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Владельцы Android из России чаще всего становятся жертвами фишинговых атак

  /   Обновлено: 13 июля 2021 00:19
Общество
Владельцы Android из России чаще всего становятся жертвами фишинговых атак
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Москва, 13 июля. Пользователи устройств на Android из РФ чаще всего подвергаются фишинговым атакам, чем из других стран. Как не стать жертвой мошенников, рассказали в «Лаборатории Касперского».

Чаще всего вредоносные ссылки рассылаются через WhatsApp, Viber и Telegram. Чтобы не стать жертвой фишинговой атаки, специалисты рекомендуют не открывать подозрительные сообщения и не пересылать их другим пользователям. Стоит быть осторожными при получении смс от знакомых, так как их аккаунты могут быть взломаны.

«Мы рекомендуем использовать антифишинговые технологии и скептически относиться к сомнительным предложениям в сообщениях», — говорит аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

Пользователи, устанавливающие одинаковые пароли на соцсети и почту, чаще всего становятся жертвами интернет-мошенников. Пострадать могут и любители пиратского контента, молодые или пожилые пользователи Сети.

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