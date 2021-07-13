Владельцы Android из России чаще всего становятся жертвами фишинговых атак

Москва, 13 июля. Пользователи устройств на Android из РФ чаще всего подвергаются фишинговым атакам, чем из других стран. Как не стать жертвой мошенников, рассказали в «Лаборатории Касперского».

Чаще всего вредоносные ссылки рассылаются через WhatsApp, Viber и Telegram. Чтобы не стать жертвой фишинговой атаки, специалисты рекомендуют не открывать подозрительные сообщения и не пересылать их другим пользователям. Стоит быть осторожными при получении смс от знакомых, так как их аккаунты могут быть взломаны.

«Мы рекомендуем использовать антифишинговые технологии и скептически относиться к сомнительным предложениям в сообщениях», — говорит аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

Пользователи, устанавливающие одинаковые пароли на соцсети и почту, чаще всего становятся жертвами интернет-мошенников. Пострадать могут и любители пиратского контента, молодые или пожилые пользователи Сети.