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Пожар в больнице для больных COVID-19 в Ираке унес жизни 35 человек
Происшествия
Пожар в больнице для больных COVID-19 в Ираке унес жизни 35 человек
pixabay.com

Бейрут, 13 июля. Жертвами пожара в больнице для пациентов с коронавирусной инфекцией в Ираке стали 38 человек. Об этом, ссылаясь на слова Минздрава страны, сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел в одной из больниц провинции Насирия. В данное время на месте трагедии ликвидацией последствий и проведением спасательных работ занимаются экстренные службы.

Ранее иракские телеканалы сообщали, что жертвами пожара стали 13 человек. Известно также, что еще 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

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