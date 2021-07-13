Специалисты ВОЗ оценили необходимость ревакцинации от COVID-19

Женева, 13 июля. Острой необходимости введения повторной дозы вакцины от коронавирусной инфекции на данный момент нет. Об этом заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Данные по необходимости ревакцинации от COVID-19 исследует стратегическая экспертная группа ВОЗ (SAGE). Об этом заявила эксперт ВОЗ в области иммунизации Анн Линдстранд в ходе спецбрифинга.

Ранее в российском Минобороны рассказали о процессе ревакцинации военнослужащих РФ. Ведомство рассчитывает, что до конца текущего года повторную прививку от коронавирусной инфекции получат около 860 тысяч военных.