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Специалисты ВОЗ оценили необходимость ревакцинации от COVID-19

  /   Обновлено: 13 июля 2021 00:03
Общество
Специалисты ВОЗ оценили необходимость ревакцинации от COVID-19
Global Look Press  /  Mahmoud Issa / Keystone Press Agency

Женева, 13 июля. Острой необходимости введения повторной дозы вакцины от коронавирусной инфекции на данный момент нет. Об этом заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Данные по необходимости ревакцинации от COVID-19 исследует стратегическая экспертная группа ВОЗ (SAGE). Об этом заявила эксперт ВОЗ в области иммунизации Анн Линдстранд в ходе спецбрифинга.

Ранее в российском Минобороны рассказали о процессе ревакцинации военнослужащих РФ. Ведомство рассчитывает, что до конца текущего года повторную прививку от коронавирусной инфекции получат около 860 тысяч военных.

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