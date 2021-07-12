Москва, 12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский пытается посеять вражду между жителями своей страны и россиянами, заявила член комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Она прокомментировала статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Поклонская согласилась с главой государства и заверила, что россияне и украинцы — один народ.

«Став президентом Украины, обременив себя серьезными политическими обязательствами, [Владимир Зеленский] вынужден крутить другое «кино» и вносить вражду между нами для одной цели — посеять ненависть и заставить забыть свои корни, заветы предков и поверить в другую историю, другую веру... И это путь к самоуничтожению, к потере украинской нации как частички большой славянской древнерусской семьи», — написала Поклонская в своих соцсетях.

Она добавила, что родилась на Украине и любит эту страну, однако свободно жить она может только в России. В Крыму ее не вынуждают подчиняться захватившим власть в Киеве преступникам.

Наталья Поклонская ранее призвала Украину услышать высказывания Владимира Путина. Киеву следует сделать соответствующие выводы.