Живете ли вы в квартире или в загородном доме ― вопрос чистого свежего воздуха актуален для всех. К сожалению, старая, советского периода застройка хорошей вентиляцией похвастаться не может. Если в домах с газовыми плитами и колонками еще есть вытяжки, то там, где предусмотрено электричество, кажется, нет и этого. А вот топят в таких домах хорошо, иногда даже слишком. Единственным спасением является то, что раньше мы называли «форточками». Проще говоря, приходится открывать окна. Но что делать тем, кто живет на высоких этажах или тем, у кого рядом оживленная улица, дорога?

Хорошим решением станет установка кондиционера. Ведь воздух в жилом помещении не может быть всегда один и тот же. Жара и пыль на улице, сухость в квартире в разгар отопительного сезона ― это некомфортно, а иногда и просто вредно для здоровья. Современные сплит-системы регулируют в жилых помещениях не только климат, но и влажность, а также могут очищать и даже ароматизировать воздух. Сегодня, покупая квартиру в новостройке, систему вентиляции можно предусмотреть уже на этапе проекта.

О том, какие бывают сплит-системы и как выбрать себе наиболее подходящую ― обсудим в этой статье.

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Чем мульти-сплит отличается от классической сплит-системы

Мульти-сплит кондиционер представляет собой систему, состоящую из одного внешнего блока и нескольких внутренних. В то время как классическая сплит-система ― это всегда комбинация, в которой на каждый внешний блок приходится один внутренний. То есть если вы хотите установить кондиционер в двух разных комнатах, снаружи вам придется найти место для двух блоков.

Таким образом, понять преимущества мульти-сплит очень просто: устанавливать сразу несколько блоков для того, чтобы обеспечить хороший климат во всем доме, чаще всего невозможно.

Помните знаменитые парижские бульвары, обрамленные с двух сторон знаменитыми османовскими домами из серого камня? Балконы с коваными черными решетками и обязательные горшки с цветами, ажурные столики, на которых парижане летними вечерами пьют свой аперо. Так вот если вы живете в объекте исторической застройки, то ваши возможности ограничены законодательством, которое не разрешит нарушить облик исторического здания.

Да и проектируя частный дом, вряд ли вы захотите, чтобы он выглядел, как новогодняя елка, обвешанный со всех сторон внешними блоками.

Следовательно, используя классическую сплит-систему вам придется либо ограничиться установкой одного кондиционера в одну комнату (как правило, ту, где вы и ваши близкие проводите большую часть времени), либо смириться с несколькими блоками на стене, что достаточно заметно и нарушает эстетику фасада.

Выходом в этой ситуации как раз станет мульти-сплит система: она позволит установить всего один внешний блок и обеспечить большинство комнат отдельными климатическими установками. Система предполагает установку от двух до семи внутренних устройств, которые соединены трубопроводами с мощным внешним блоком или промежуточным коллектором.

Используя мульти-сплит кондиционирование, вы сможете поддерживать в помещениях разный температурный режим и регулировать его в случае необходимости.

Преимущества и недостатки мульти-сплит системы

Кроме упомянутых вопросов эстетики и удобства в том, что касается установки одного-единственного блока, у таких систем есть и другие преимущества:

• Уровень шума: будет существенно ниже, так как шуметь будет только один блок.

• Разнообразие внутри: вы сможете подключить в каждой комнате наиболее подходящий по дизайну и функционалу испарительный блок, например, кассетный, канальный, подпотолочный или настенный.

Для полноты картины скажем два слова и о недостатках мульти-сплит систем:

• При поломке единственного компрессора «встанет» вся система.

• Суммарная длина трубопроводов существенно выше.

• Достаточно высокая стоимость, обусловленная в том числе, трудностями монтажа.

• Необходимость выбирать между обогревом и охлаждением: два режима сразу на одном блоке включить нельзя.

pixabay.com / Peter Weideman

Типы мульти-сплит систем: управление

Системы кондиционирования могут быть двух видов: инверторными или постоянной производительности.

Кондиционер постоянной производительности имеет два состояния: он или включен, или выключен. Когда он работает, то использует все 100% своей мощности и не может ее регулировать. Чтобы поддерживать постоянную температуру, он постоянно включается и выключается.

В то время как инверторный кондиционер способен регулировать мощность, чтобы затрачивать столько энергии, сколько требуется для поддержания постоянной заданной температуры. Например, в жаркий летний день кондиционер постоянной производительности работает со 100% мощностью, охлаждая воздух в комнате. С наступлением ночи, особенно там, где климат континентальный, и разница между дневной и ночной температурой достаточно большая, такое сильное охлаждение не требуется. Инверторный кондиционер снижает свою мощность примерно до 30% и поддерживает комфортную температуру с минимальными затратами электроэнергии.

Таким образом, инверторный кондиционер поддерживает температуру с точностью до градуса, при этом экономит электроэнергию и работает очень тихо, что позволяет разместить его даже в спальне.

Типы мульти-сплит систем: внутренние блоки

Теперь давайте посмотрим, какие типы внутренних блоков существуют для мульти-сплит систем. В зависимости от места монтажа и особенностей функционирования выделяют несколько типов блоков:

• Настенные ― крепятся к стене, наиболее распространенный и доступный по стоимости вариант.

• Потолочные и напольно-потолочные — крепятся к потолку, либо в стену, близко к полу; наиболее равномерно распределяют воздух.

• Кассетные — устанавливаются так, чтобы визуально сливаться с потолком, например, в подвесной потолок.

• Колонные — крепятся вертикально в дверном проеме, в обшивке стен, в колоннах.

• Канальные — встроены в вентиляционные каналы или за подвесной потолок, подходят для офиса или иного помещения большой площади.

Федеральное агентство новостей /

Как работает мульти-сплит система

Разберем, как работает система кондиционирования при нескольких внутренних блоках. Горячий фреон в виде пара под давлением подается на внешний блок компрессором. Фреон попадает на разделитель, который делит весь поток на части, по количеству внутренних блоков. Далее он попадает в конденсатор, который также разделен на аналогичное число отсеков.

Попадая в конденсатор, фреон охлаждается и становится жидким. Вентиляторы снаружи выводят тепло, в то время как фреон перемещается из конденсатора в магистральные трубки и направляется к внутренним блокам. Там он сначала попадает в капиллярную трубку, которая служит расширителем. Скорость движения фреона падает, часть его снова становится паром.

В таком виде фреон попадает в испаритель. Воздух из комнаты гонят внутренние вентиляторы, фреон нагревается, испаряется и отдает холод. Потом снова нагревается и превращается в газ, а компрессор направляет его к внешнему блоку.

Так работает система в режиме охлаждения. В режиме обогрева движение фреона идет в обратную сторону.

Несколько правил эксплуатации мульти-сплит системы

Все правила и меры предосторожности обязательно указываются в инструкции по эксплуатации и идут в комплекте с оборудованием. Перечислим лишь некоторые из них:

• Никогда не включайте и не выключайте систему, просто выдергивая провод из розетки, используйте пульт дистанционного управления.

• Не устанавливайте очень низкую температуру, когда используете режим охлаждения; слишком большая разница с температурой за окном повышает риск простудных заболеваний.

• По той же причине не стойте под струей холодного воздуха. Выбираете такой режим работы кондиционера, чтобы охлажденный воздух максимально незаметно рассеивался по помещению и не был направлен на людей.

• Следите, чтобы у маленьких детей не было доступа к блоку кондиционера. Не разрешайте засовывать туда посторонние предметы.

• Не используйте кондиционер длительное время в помещении с высоким уровнем влажности.

• При включении закройте окна для его корректной работы.

Лучшие мульти-сплит системы кондиционирования по версии ФАН

MITSUBISHI HEAVY Industries SRK20ZS-W x 2 / SCM40ZS-S

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Мульти-сплит система с инверторным управлением. Обслуживает две комнаты, площадью не более 20 м2. Уровень шума низкий (24 дБа). Очищает воздух от пыли с помощью фильтра грубой очистки. Дополнить комплектацию можно фотокаталитическим фильтром тонкой очистки. Они препятствуют распространению аллергенов и неприятных запахов. В блоке предусмотрена система самоочистки для удаления остатков конденсата. Это помогает избежать образования плесени. Для большей безопасности на вентиляторы нанесено антибактериальное покрытие.

Средняя стоимость: 122 760 рублей.

Hisense AMW2-14U4SRE / AMS-09UR4SVETG67*2

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Система настенного типа на два внутренних блока. Работает в режимах охлаждения и обогрева. Может осушать, вентилировать и ионизировать воздух. Скорость работы вентилятора регулируется в рамках пяти пунктов. Имеет функцию самоочистки. Уровень шума очень низкий (от 22 дБА). Никакой пыли, бактерий и посторонних запахов.

Средняя стоимость: 96 770 рублей.

DAIKIN CTXS15K / FTXS35K*2 / 3MXS68G

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Мульти-сплит система с тремя внутренними блоками. Охватывает три комнаты площадью 35+35+15 м2. Тип управления ― инверторный. Основные режимы работы: охлаждение и обогрев. Точная регулировка температуры на каждом блоке.

Средняя стоимость: 220 500 рублей.

Мульти сплит-система Samsung AJ100FCJ5EH/EU / AJ025RBTDEH/AF x4

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Мультисистема на четыре внутренних блока, класс энергопотребления А. Режим работы: обогрев, охлаждение. Автоматическая поддержание температуры, возможность выбрать направление потока воздуха. Система предупреждения образования льда.

Средняя стоимость: 202 900 рублей.

Toshiba RAS-4M27S3AV-E/ RAS-B07J2KVG-E x4

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Настенная инверторная сплит-система на четыре блока. Функции охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции. Площадь охватываемого помещения 80м2. Функция самоочистки позволит легко обслуживать систему. Возможен выбор из пяти скоростей, также есть функция автоматического выбора скорости. Поток воздуха может идти в 12 направлениях.

Средняя стоимость: 213 200 рублей.

Royal Clima 4xRCI-P32HN/IN / 4RFM-36HN/OUT

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