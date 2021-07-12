Более десяти человек стали жертвами пожара в коронавирусной больнице в Ираке

Эн-Насирия, 12 июля. Пожар произошел в больнице для пациентов с COVID-19 в городе Эн-Насирия в Ираке. В результате происшествия погибли минимум 13 человек.

Точное число жертв пока не известно, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. Сообщается, что 30 человек получили ранения. Администрация больницы «Имам Хусейн» организовала экстренную эвакуацию пациентов и сотрудников медучреждения. Спасти удалось 20 человек.

Житель Приморья ранее устроил пожар в ночном клубе после того, как охрана не пустила его в заведение. Огонь повредил фасад здания и помещение кухонного блока.