Команда ученых обнаружила двойную звезду в созвездии близнецов

Лос-Анджелес, 12 июля. Сверхновая космическая звезда может появиться в результате слияния двух звезд в созвездии близнецов. К такому выводу пришли ученые из США, Германии и Великобритании.

Необычное космическое тело было обнаружено в результате исследования. Специалисты смогли увидеть в созвездии Близнецов двойную звезду, одна часть которой оказалась каплевидной формы, передает журнал Nature Astronomy.

Через 70 миллионов лет две звезды должны слиться и образовать сверхновое светило. Кроме этого, одна из звезд не обладает источником энергии. Как раз такой феномен способствует созданию космического тела.

Ранее астрофизик Кэти Мак объяснила, почему люди не чувствуют скорости движения Земли. Ученый заявила, что жители совершают все эти головокружительные перемещения в космосе вместе с планетой.