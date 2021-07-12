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Отказавшихся от вакцинации французских медиков лишат зарплаты
Общество
Отказавшихся от вакцинации французских медиков лишат зарплаты
Невские Новости

Париж, 12 июля. Французские медицинские работники, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, с 15 сентября останутся без работы и выплат. Об этом сообщили в Минздраве страны.

Власти Франции недавно ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников некоторых профессий. Медики также вошли в этот список. На прохождение процедуры гражданам дали два месяца. По истечении этого срока сотрудники не смогут заниматься своей профессиональной деятельностью и получать зарплату.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее объявил о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для медработников. Эта мера коснется и людей без медицинского образования, работающих в больницах, клиниках и домах престарелых.

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