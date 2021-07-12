Жертвами сошедших в Киргизии селевых потоков стали шесть человек

Бишкек, 12 июля. Сошедшие с горного массива селевые потоки, из-за проливных дождей, унесли жизни шестерых жителей Джалал-Абадской области в Киргизии. Об этом сообщили в МЧС Кыргызстана.

Всего стихия унесла восьмерых людей, однако бригаде спасателей удалось найти тела только шестерых местных жителей. Среди пропавших без вести числится ребенок пяти лет.

Ликвидацией последствий стихийного бедствия занимается спасательная группа из пяти человек под руководством начальника Аксыйского районного управления МЧС КР. Кроме них еще 20 спасателей из 2-го отдельного поисково-спасательного отряда Таш-Кумыра.