Стало известно о состоянии госпитализированной с COVID-19 Ирины Алферовой

Москва, 12 июля. Связанный с коронавирусом кризис миновал, актриса Ирина Алферова уже чувствует себя лучше. Об этом сообщил худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.

В беседе с ТАСС Райхельгауз уточнил, что народная артистка РФ находится в больнице больше недели. В одной палате с ней лежит ее муж, актер Сергей Мартынов. Еще несколько дней назад состояние Алферовой было значительно хуже, однако сейчас она идет на поправку.

«Ирина Ивановна чувствует себя гораздо лучше. У нее кризис с коронавирусом прошел, и она заботится уже не о себе, а о своем муже, который с ней лежит в одной палате. Она практически уже могла быть выписана, но поскольку они в одной палате с мужем, то она пока подождет», — сообщил худрук.

В конце прошлого года Алферова в беседе с ФАН резко высказалась об ограничениях, вводимых из-за пандемии коронавируса. Актриса подчеркнула тогда, что взрослому человеку не стоит что-либо запрещать, маскируя это заботой. Ведь, по ее утверждению, у каждого — своя голова на плечах, и он сам разберется, как ему жить. Алферова отметила, что людям необходимо общение, от которого во время пандемии предостерегают.

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